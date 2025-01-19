Перемога України у війні не була метою для США, — TIME

Президент США Джо Байден. Фото:

Сполучені Штати Америки від початку повномасштабного вторгнення надали великий об'єм фінансової та військової допомоги Україні. Однак там ніколи не обіцяли допомогу в поверненні всіх окупованих Росією територій.

Про це пише видання TIME у неділю, 19 січня.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії президент США Джо Байден визначив три цілі для США, але серед них ніколи не була перемога України. Тоді Білий дім пообіцяв надавати підтримку "стільки, скільки буде потрібно".

"Ми свідомо не говорили про територіальні параметри", — зазначив колишній працівник Ради нацбезпеки США Ерік Грін.

У матеріалі йдеться, що США не обіцяли допомогти Україні повернути всі окуповані Росією землі, а тим більше схід та Крим, що були захоплені ще у 2014 році. За словами Гріна, у Білому домі вважають, що Україна не в змозі це зробити, навіть з допомогою Заходу.

"Зрештою, це не мало стати історією успіху. Більш важливою метою було вижити Україні як суверенній, демократичній країні, вільній у своєму прагненні до інтеграції із Заходом", — додав він.

Крім того, Байден хотів, аби США залишалися єдиними із союзниками та наполягав на уникненні прямого конфлікту між Росією і НАТО.

Зокрема, Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману заявив, що США за каденції Байдена зробили недостатньо, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю і гарантії безпеки.

Нагадаємо, команда новообраного президента США Дональда Трампа готує план нових санкцій проти РФ, які стосуватимуться нафти.

А за словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, команди Зеленського та Трампа після інавгурації в США розпочнуть консультації щодо майбутньої зустрічі лідерів.