Гарантії безпеки від США — Зеленський наголосив на важливості

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки для Києва будуть ефективними лише за умови їх надання Сполученими Штатами Америки. За його словами, він сподівається зустрітися з Дональдом Трампом після його інавгурації.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що українці розраховують на те, що Трамп змусить Москву припинити війну. За його словами, РФ може посилити ескалацію в Європі, якщо США вийдуть з НАТО.

Глава держави, коментуючи справедливий мир для України, зазначив, що він передбачає сильні гарантії безпеки. Він пояснив, що НАТО є найкращим варіантом, але найефективніше ці гарантії може надати лише Вашингтон.

"Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США — це слабкі гарантії безпеки для України", — наголосив Зеленський.

Він також навів приклад Ізраїлю, який, хоча й не є членом НАТО, отримує гарантії безпеки від США та інших країн.

"Є багато деталей цих гарантій безпеки. Такі гарантії безпеки Україні поки що ніхто не пропонував", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що у 2008 році Україна мала реальні шанси стати членом НАТО, але канцлер Німеччини Ангела Меркель зіпсувала ці перспективи.

Раніше Зеленський висловив бажання відвідати інавгурацію Дональда Трампа, але підкреслив, що поїде до США тільки за умови запрошення.