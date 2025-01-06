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Зеленский объяснил важность гарантий безопасности от США

6 января 2025 19:01
Аркадий Пастула - Редактор
Гарантии безопасности от США — Зеленский отметил важность
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева будут эффективными только при условии их предоставления Соединенными Штатами Америки. По его словам, он надеется встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации.

Об этом глава государства сказал в интервью'ю американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Зеленский отметил, что украинцы рассчитывают на то, что Трамп заставит Москву прекратить войну. По его словам, РФ может усилить эскалацию в Европе, если США выйдут из НАТО.

Глава государства, комментируя справедливый мир для Украины, отметил, что он предусматривает сильные гарантии безопасности. Он объяснил, что НАТО является лучшим вариантом, но эффективнее всего эти гарантии может предоставить только Вашингтон.

"Безусловно, любые гарантии безопасности без США — это слабые гарантии безопасности для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Он также привел пример Израиля, который, хотя и не является членом НАТО, получает гарантии безопасности от США и других стран.

"Есть много деталей этих гарантий безопасности. Такие гарантии безопасности Украине пока никто не предлагал", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский заявил, что в 2008 году Украина имела реальные шансы стать членом НАТО, но канцлер Германии Ангела Меркель испортила эти перспективы.

Ранее Зеленский выразил желание посетить инаугурацию Дональда Трампа, но подчеркнул, что поедет в США только при условии приглашения.

Владимир Зеленский США война Украина президент безопасность

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