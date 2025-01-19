Победа Украины в войне не была целью для США, — TIME

Президент США Джо Байден. Фото:

Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения предоставили большой объем финансовой и военной помощи Украине. Однако там никогда не обещали помощи в возвращении всех оккупированных Россией территорий.

Об этом пишет издание TIME в воскресенье, 19 января.

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Стратегия США в отношении Украины

В начале полномасштабного вторжения России президент США Джо Байден определил три цели для США, но среди них никогда не была победа Украины. Тогда Белый дом пообещал оказывать поддержку "столько, сколько потребуется".

"Мы сознательно не говорили о территориальных параметрах", — отметил бывший работник Совета нацбезопасности США Эрик Грин.

В материале говорится, что США не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные Россией земли, а тем более восток и Крым, которые были захвачены еще в 2014 году. По словам Грина, в Белом доме считают, что Украина не в состоянии это сделать, даже с помощью Запада.

"В конце концов, это не должно было стать историей успеха. Более важной целью было выжить Украине как суверенной, демократической стране, свободной в своем стремлении к интеграции с Западом", — добавил он.

Кроме того, Байден хотел, чтобы США оставались едиными с союзниками и настаивал на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО.

В частности, Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что США при каденции Байдена сделали недостаточно, чтобы ввести санкции против России и предоставить Украине оружие и гарантии безопасности.

Напомним, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа готовит план новых санкций против РФ, которые будут касаться нефти.

А по словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, команды Зеленского и Трампа после инаугурации в США начнут консультации относительно будущей встречи лидеров.