Завтра Трамп стане президентом США — чого очікують громадяни

Американці відповіли, чого чекають від нового терміну Трампа
У Сполучених Штатах Америки у понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Американці мають великі очікування від його другого терміну на посаді очільника Білого дому.
Про це вони розповіли в коментарях для журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук.
Очікування американців від Трампа
Журналістка розпитала американців, які прийшли на переможне ралі Трампа у Вашингтоні, щодо очікувань на термін нового президента.
"Чому я тут? Щоб підтримати нашого нового президента. Це важливо, бо ми його любимо, підтримуємо та голосували за нього тричі. Думаю, він змінить країну на краще", — сказав один з чоловіків.
На його думку, Трамп після інавгурації швидко розпочне результативну роботу та розпочне з безпеки на кордоні.
"Я думаю, що посилення Америки робить світ сильнішим і безпечнішим", — додав він.
Ще одна відвідувачка ралі розповіла, що святкує перемогу нового президента і вважає, що він — це саме те, що потрібно для країни. За її словами, Трамп за свободу, демократію та буде робити правильні речі.
Третій чоловік, який дав коментар для Новини.LIVE, наголосив, що Трамп любить США й збирається повести країну в правильному напрямку.
"Я думаю, він зробить гарну роботу та найближчими тижнями в цій країні відбудуться значні зміни. Я очікую, що буде повернення до верховенства права", — зауважив він.
Ще одна американка пригадала попередній президентський термін Трампа, уточнивши, що ті чотири роки були чудовими. На її думку, він виступає за зниження податків та знищення корупції.
Нагадаємо, у Вашингтоні люди збиралися в довжелезну чергу, аби потрапити на передінавгураційне ралі Трампа.
Також ми писали, що завтра, 20 січня, у ротонді Капітолія Трамп складе присягу перед народом США та оголосить промову.
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