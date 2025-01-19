Завтра Трамп стане президентом США — чого очікують громадяни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки у понеділок, 20 січня, відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа. Американці мають великі очікування від його другого терміну на посаді очільника Білого дому.

Про це вони розповіли в коментарях для журналістки Новини.LIVE Уляни Бойчук.

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Очікування американців від Трампа

Журналістка розпитала американців, які прийшли на переможне ралі Трампа у Вашингтоні, щодо очікувань на термін нового президента.

"Чому я тут? Щоб підтримати нашого нового президента. Це важливо, бо ми його любимо, підтримуємо та голосували за нього тричі. Думаю, він змінить країну на краще", — сказав один з чоловіків.

На його думку, Трамп після інавгурації швидко розпочне результативну роботу та розпочне з безпеки на кордоні.

"Я думаю, що посилення Америки робить світ сильнішим і безпечнішим", — додав він.

Ще одна відвідувачка ралі розповіла, що святкує перемогу нового президента і вважає, що він — це саме те, що потрібно для країни. За її словами, Трамп за свободу, демократію та буде робити правильні речі.

Третій чоловік, який дав коментар для Новини.LIVE, наголосив, що Трамп любить США й збирається повести країну в правильному напрямку.

"Я думаю, він зробить гарну роботу та найближчими тижнями в цій країні відбудуться значні зміни. Я очікую, що буде повернення до верховенства права", — зауважив він.

Ще одна американка пригадала попередній президентський термін Трампа, уточнивши, що ті чотири роки були чудовими. На її думку, він виступає за зниження податків та знищення корупції.

Нагадаємо, у Вашингтоні люди збиралися в довжелезну чергу, аби потрапити на передінавгураційне ралі Трампа.

Також ми писали, що завтра, 20 січня, у ротонді Капітолія Трамп складе присягу перед народом США та оголосить промову.