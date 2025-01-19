У Вашингтоні утворилися черги на переможне ралі Дональда Трампа

Черга на ралі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

У Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, у неділю, 19 січня, стартувало переможне ралі новообраного президента Дональда Трампа. Американці збираються в довгі черги, аби потрапити на захід.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Переможне ралі Трампа

На відео видно, як у Вашингтоні люди збираються в довжелезну чергу, аби потрапити на передінавгураційне ралі нового президента США Трампа. За попередніми даними, він також візьме участь у сьогоднішньому заході, щоб відсвяткувати свою перемогу.

Черга на ралі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Люди в черзі на захід. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Черга з людей у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Черга на ралі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Журналістка розповіла, що на вулицях міста продають сувенірні "мерчі" Трампа: кепки, футболки, значки, магніти тощо, ціна на які становить від 5 до 20 доларів.

Люди вишикувалися в чергу. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Черга у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Черга на ралі. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, що вже завтра у ротонді Капітолія відбудеться інавгурація Трампа. Він складе присягу перед народом США та оголосить промову, ставши 47-м президентом країни.

Новини.LIVE транслюватимуть подію у режимі реального часу 20 січня о 19:00 за київським часом.