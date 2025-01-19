У Вашингтоні утворилися черги на переможне ралі Дональда Трампа

У Вашингтоні розпочалось переможне ралі Трампа — фото з місця
У Вашингтоні, Сполучені Штати Америки, у неділю, 19 січня, стартувало переможне ралі новообраного президента Дональда Трампа. Американці збираються в довгі черги, аби потрапити на захід.
Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Переможне ралі Трампа
На відео видно, як у Вашингтоні люди збираються в довжелезну чергу, аби потрапити на передінавгураційне ралі нового президента США Трампа. За попередніми даними, він також візьме участь у сьогоднішньому заході, щоб відсвяткувати свою перемогу.
Журналістка розповіла, що на вулицях міста продають сувенірні "мерчі" Трампа: кепки, футболки, значки, магніти тощо, ціна на які становить від 5 до 20 доларів.
Нагадаємо, що вже завтра у ротонді Капітолія відбудеться інавгурація Трампа. Він складе присягу перед народом США та оголосить промову, ставши 47-м президентом країни.
Новини.LIVE транслюватимуть подію у режимі реального часу 20 січня о 19:00 за київським часом.
Читайте Новини.LIVE!