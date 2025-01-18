Інавгурація Трампа 20 січня 2025 року — церемонія присяги онлайн

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Програма інавгурації Дональда Трампа змінилась. Як і було заплановано, урочистості пройдуть в понеділок, 20 січня, але вперше за 40 років церемонію інавгурації президента США перенесуть у приміщення. Таке рішення Трамп пояснив холодною погодою.

Новини.LIVE будуть транслювати інавгурацію Трампа у режимі реального часу 20 січня о 19:00 за київським часом.

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Оновлена програма інавгурації Дональда Трампа

Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно стане 47-м Президентом Сполучених Штатів Америки. Таку посаду політик займе вже вдруге.

Спочатку планували, що традиційно інавгурація новообраного Президента США відбудеться перед Капітолієм США, але програма змінилась. Тепер інавгурація Дональда Трампа буде проходити всередині комплексу Конгресу. Як пояснив новообраний Президент США, він особисто розпорядився провести церемонію всередині через сильний холод.

Інавгурацію президента США проведуть у приміщенні вперше за 40 років. Останній раз церемонію переносили всередину через сильний мороз у 1985 році, коли присягу складав Рональд Рейган. Тоді позначки термометра опустились до -29 °C. Для порівняння, в день цьогорічної інавгурації Трампа у Вашингтоні прогнозують близько -7 °C.

Прихильники зможуть дивитися церемонію інавгурації Дональда Трампа на екранах у Кепітал-Уан Арена. Це професійний баскетбольний та хокейний майданчик в центрі Вашингтона, який вміщує 20 тисяч людей. Як заявив Трамп, його президентський парад перенесуть туди ж. Однак наразі не було зрозуміло, як це буде організовано на спортивному майданчику.

Дональд Трамп складе присягу під керівництвом головного судді Сполучених Штатів Джона Робертса о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за київським часом). Після цього Трамп виступить з інавгураційною промовою.

На честь інавгурації нового президента проведуть щонайменше 18 інавгураційних урочистостей, на трьох з них Трамп точно має бути присутній. Зокрема, вже після інавгурації організують прийом для донорів-мільярдерів-республіканців.

Витрати на інавгурацію Дональда Трампа

Інавгураційний комітет Дональда Трампа фінансує офіційні заходи, присвячені присязі нового Президента США. Однак саму церемонію присяги в Капітолії проведуть за кошти платників податків. Крім того, кілька відомих американських підприємців пообіцяли пожертвувати комітету по 1 мільйону доларів кожен.

Цьогоріч Дональд Трамп зібрав на церемонію інавгурації понад 170 мільйонів доларів. Це рекордна сума. Для порівняння, у 2017 році, коли Трампа вперше обрали Президентом США, комітет зібрав 106,7 мільйона доларів.

Хто буде присутній на інавгурації нового Президента США

На інавгурацію Дональда Трампа прибуде президент Аргентини Хав'єр Мілей. Він є рішучим прихильником новообраного очільника країни. Також, ймовірно, буде присутня прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Трамп запросив на інавгурацію й голову Китаю Сі Цзіньпіня, але він не приїде, натомість на церемонії буде його посланець — віцепрезидент Хань Чжен. Також на інавгурації будуть Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг.

Участь у заході візьмуть й відомі зірки. Зокрема, американська співачка Керрі Андервуд виконає пісню America the Beautiful разом з хором ЗС та Військово-морської академії США. Також виступатиме відомий гурт Village People. Трамп обрав їхній хіт YMCA для своєї виборчої кампанії та неодноразово танцював під нього. Візьме участь у заходах і кантрі-музикант Лі Грінвуд. Державний гімн США має виконати оперний співак Крістофер Маккіо.

Заходи безпеки під час інавгурації Дональда Трампа

Особливу увагу 20 січня у Вашингтоні приділять заходам безпеки. Місцеву поліцію суттєво посилять. Так, у підмогу до 1000 правоохоронців в окрузі Колумбія направлять близько 4000 офіцерів з усієї країни.

Такі заходи спецслужби США пояснюють тим, що у день інавгурації Дональда Трампа можуть бути провокації. Припускають, що незгодні зі вступом на посаду Трампа можуть розцінювати 20 січня як останню надію "змінити результати виборів". Загалом за безпекою стежитимуть близько 25 тисяч поліцейських та військових.

Перші укази Трампа після інавгурації

Як повідомляли раніше джерела наближені до новообраного Президента США, Трамп у перший день хоче підписати низку виконавчих указів і директив. Йдеться про понад 100 документів.

Ймовірно, нові укази Трампа будуть спрямовані на надання офіцерам імміграційної служби більшої свободи для арешту мігрантів. Крім того, швидше за все, Трамп відправить більше військ на кордон США та Мексики й відновить будівництво прикордонної стіни.

Накази, які Трамп хоче підписати в перший робочий день, будуть включати прагнення до збільшення виробництва енергії. Це покаже дотримання заяв у передвиборчій компанії Трампа.

Крім того, ймовірно, новообраний Президент США підпише укази про помилування. Йдеться про засуджених за участь у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США хоче посилити санкційний тиск на Росію та Іран. Над цим вже працює команда новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Андрій Єрмак заявив, що зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським відбудеться незабаром. Він переконаний, що це станеться після інавгурації нового очільника Білого дому.