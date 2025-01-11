Трамп готує нові укази про безпеку кордонів та депортацію — що відомо

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Після інавгурація новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готує понад сто нових указів. Йдеться про безпеку кордонів, депортацію та інше.

Про це повідомляє AP у суботу, 11 січня.

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Під час закритої зустрічі на Капітолійському пагорбі Трамп розповів про майбутній план в день інавгурації. Крім того, головний радник президента Стівен Міллер представив сенаторам заходи з безпеки кордонів та імміграційного контролю, які можуть запровадити найближчим часом.

"Їх буде значна кількість", — сказав сенатор Джон Ховен.

Союзники Трампа готують укази, які він може швидко підписати з широкого кола питань. Зокрема, це закриття кордону між США та Мексикою, розвиток енергетики, федеральні правила щодо робочої сили за Списком F, гендерна політика в школах та інше.

AP пише, що активність виконавчої влади в перший день роботи нової адміністрації є звичайною практикою, коли президент визначає ключові пріоритети, проте плани Трампа та його команди виходять за рамки звичного.

Також сенатори вважають, що нова адміністрація скасує багато розпоряджень адміністрації Байдена.

Вони припускають, що Трамп повернеться до політики першого терміну на американо-мексиканському кордоні, зокрема вимог подання заяв мігрантами в інших країнах чи перебування в Мексиці під час розгляду їхніх заяв, а також до масштабних заходів депортації осіб без законних підстав перебування в США.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін висловив бажання зустрітися з Трампом. Наразі триває організація, однак точної дати невідомо.

Також ідея Трампа щодо придбання Гренландії спричинила значний резонанс. Така угода могла б стати важливою подією в історії міжнародних відносин.