Якщо Трамп рішиться на захоплення Гренландії, то США чекає ізоляція, вважає Financial Times

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Останні заяви президента США Дональда Трампа щодо придбання Гренландії викликали хвилю обговорень, і не безпідставно. Купівля цієї території може стати визначною подією в історії міжнародних відносин, однак реалізація такої угоди потребує делікатного та дипломатичного підходу.

Про особливості ситуації навколо Гренландії пише Financial Times.

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Історія США знає приклади успішних придбань територій, наприклад, Луїзіани та Аляски. Однак ці угоди були укладені шляхом переговорів і згоди обох сторін. Загроза застосування сили чи економічного тиску може призвести до міжнародної ізоляції США та втрати союзників.

Гренландія має стратегічне значення для безпеки як самої Америки, так і її союзників по НАТО. Крім того, територія багата на природні ресурси, включаючи рідкісні земні метали, необхідні для сучасних технологій та військової промисловості.

Яка може бути вигода для США і Гренландії

Однак придбання Гренландії має бути вигідним не тільки для США, але й для її жителів. Важливо враховувати їхню думку та забезпечити їм справедливу компенсацію. За оцінками експертів, вартість Гренландії може досягати 50 млрд доларів, що дозволило б зробити кожного мешканця території мультимільйонером.

Таким чином, придбання Гренландії має бути результатом доброзичливих переговорів між усіма зацікавленими сторонами. Тільки такий підхід може гарантувати взаємовигідну угоду та зміцнення міжнародної безпеки.

Нагадаємо, Дональд Трамп також зазіхає на Гренландію, що викликало світовий скандал. Так король Данії навіть змінив герб, щоб показати приналежність Гренландії.

Також скандал з картами Дональда Трампа не перший — нещодавно він опублікував карту Канади у складі США.