Если Трамп решится на захват Гренландии, то США ждет изоляция, считает Financial Times

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Последние заявления президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии вызвали волну обсуждений, и не безосновательно. Покупка этой территории может стать выдающимся событием в истории международных отношений, однако реализация такой сделки требует деликатного и дипломатического подхода.

Об особенностях ситуации вокруг Гренландии пишет Financial Times.

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История США знает примеры успешных приобретений территорий, например, Луизианы и Аляски. Однако эти соглашения были заключены путем переговоров и согласия обеих сторон. Угроза применения силы или экономического давления может привести к международной изоляции США и потере союзников.

Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности как самой Америки, так и ее союзников по НАТО. Кроме того, территория богата природными ресурсами, включая редкие земельные металлы, необходимые для современных технологий и военной промышленности.

Какая может быть выгода для США и Гренландии

Однако приобретение Гренландии должно быть выгодным не только для США, но и для ее жителей. Важно учитывать их мнение и обеспечить им справедливую компенсацию. По оценкам экспертов, стоимость Гренландии может достигать 50 млрд долларов, что позволило бы сделать каждого жителя территории мультимиллионером.

Таким образом, приобретение Гренландии должно быть результатом доброжелательных переговоров между всеми заинтересованными сторонами. Только такой подход может гарантировать взаимовыгодную сделку и укрепление международной безопасности.

Напомним, Дональд Трамп также посягает на Гренландию, что вызвало мировой скандал. Так король Дании даже изменил герб, чтобы показать принадлежность Гренландии.

Также напомним, что скандал с картами Дональда Трампа не первый — недавно он опубликовал карту Канады в составе США.