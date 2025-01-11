Трамп готовит новые указы о безопасности границ и депортации — что известно

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

После инаугурации новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готовит более ста новых указов. Речь идет о безопасности границ, депортации и прочее.

Об этом сообщает AP в субботу, 11 января.

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Новые указы Трампа

В ходе закрытой встречи на Капитолийском холме Трамп рассказал о предстоящем плане в день инаугурации. Кроме того, главный советник президента Стивен Миллер представил сенаторам меры по безопасности границ и иммиграционному контролю, которые могут ввести в ближайшее время.

"Их будет значительное количество", — сказал сенатор Джон Ховен.

Союзники Трампа готовят указы, которые он может быстро подписать по широкому кругу вопросов. В частности, это закрытие границы между США и Мексикой, развитие энергетики, федеральные правила в отношении рабочей силы по Списку F, гендерная политика в школах и прочее.

AP пишет, что активность исполнительной власти в первый день работы новой администрации является обычной практикой, когда президент определяет ключевые приоритеты, однако планы Трампа и его команды выходят за рамки привычного.

Также сенаторы считают, что новая администрация отменит многие распоряжения администрации Байдена.

Они предполагают, что Трамп вернется к политике первого срока на американо-мексиканской границе, в частности требованиям подачи заявлений мигрантами в других странах или пребывания в Мексике во время рассмотрения их заявлений, а также к масштабным мерам депортации лиц без законных оснований пребывания в США.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выразил желание встретиться с Трампом. Сейчас продолжается организация, однако точной даты неизвестно.

Также идея Трампа по приобретению Гренландии вызвала значительный резонанс. Такая сделка могла бы стать важным событием в истории международных отношений.