Ілон Маск очолить новий урядовий проєкт із скорочення витрат в Білому домі

Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Американський мільярдер Ілон Маск, який прославився, як засновник Tesla та SpaceX, може бути залучений в роботу Департаменту урядової ефективності (Department of Government Efficiency, DOGE. — Ред.) під керівництвом адміністрації Дональда Трампа. Для цього передбачається виділення офісних приміщень у Адміністративній будівлі Ейзенхауера, що розташована поруч із Білим домом.

Про це повідомляє The New York Times.

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За інформацією, наданою двома джерелами, обізнаними в цих питаннях, Маск, якому належать компанії з багатомільярдними контрактами з федеральним урядом, уже нібито провів переговори з перехідною командою Трампа.

Ілон Маск зробив значний внесок у виборчу кампанію Дональда Трампа, пожертвувавши сотні мільйонів доларів. Упродовж перехідного періоду він був тісно пов’язаний із президентом, консультував команду, брав участь у міжнародних дзвінках, допомагав із вибором кадрів і навіть використовував котеджі у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго для тимчасового проживання.

Особливості та виклики проєкту DOGE

Проєкт "Департамент урядової ефективності", очолюваний Ілоном Маском і його партнером Вівеком Рамасвамі, створений для реформ системи державного управління. Проте DOGE не є офіційним департаментом у традиційному розумінні, оскільки його статус не затверджений Конгресом.

Новий департамент Ілона Маска уже має чимало проблем для втілення

Попри амбітні цілі, проєкт наразі має низку проблем. Зокрема, закон про конфлікт інтересів забороняє держслужбовцям займатися справами, які можуть впливати на їхні особисті фінансові інтереси або інтереси компаній, з якими вони пов’язані. Для Маска, чиї компанії мають контракти з урядом, це може стати серйозною проблемою.

Статус "спеціального державного службовця", який обговорюється для Маска, дозволив би йому обійти деякі вимоги щодо розкриття особистої фінансової інформації. Якщо Маск прийме цей статус, ймовірно, він відмовиться від зарплати. Однак це викликає додаткові запитання про прозорість роботи DOGE та фінансування проєкту.

Крім того, якщо департамент працюватиме із залученням сторонніх осіб, його діяльність підпадатиме під Закон про федеральні консультативні комітети. Це означає, що всі зустрічі мають бути відкритими, а документи — доступними для громадськості. Крім того, Закон про свободу інформації вимагає, щоб офіційні документи були доступними для журналістів і громадян, якщо немає чітко визначених винятків.

Наразі Маск ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого статусу та повноважень у департаменті, а також не визначив, чи поширюватимуться етичні зобов’язання на всіх його співробітників і партнерів. Однак правові й етичні питання, що виникають у зв’язку з його участю, можуть значно вплинути на реалізацію цього проєкту.

Нагадаємо, Ілон Маск нібито хоче, щоб британський прем'єр Кір Стармер пішов у відставку.

Раніше Ілон Маск звинувачував Кіра Стармера, що той нібито відправляв власних агентів в США, щоб зірвати вибори.