Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ілон Маск отримає офіс біля Білого дому для контролю держкоштів arrow

Ілон Маск отримає офіс біля Білого дому для контролю держкоштів

14 січня 2025 14:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ілон Маск очолить новий урядовий проєкт із скорочення витрат в Білому домі
Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS
Анастасія Постоєнко - Редактор

Американський мільярдер Ілон Маск, який прославився, як засновник Tesla та SpaceX, може бути залучений в роботу Департаменту урядової ефективності (Department of Government Efficiency, DOGE. — Ред.) під керівництвом адміністрації Дональда Трампа. Для цього передбачається виділення офісних приміщень у Адміністративній будівлі Ейзенхауера, що розташована поруч із Білим домом.

Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Трамп може допомогти Маску отримати свою посаду при владі 

За інформацією, наданою двома джерелами, обізнаними в цих питаннях, Маск, якому належать компанії з багатомільярдними контрактами з федеральним урядом, уже нібито провів переговори з перехідною командою Трампа. 

Ілон Маск зробив значний внесок у виборчу кампанію Дональда Трампа, пожертвувавши сотні мільйонів доларів. Упродовж перехідного періоду він був тісно пов’язаний із президентом, консультував команду, брав участь у міжнародних дзвінках, допомагав із вибором кадрів і навіть використовував котеджі у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго для тимчасового проживання.

Особливості та виклики проєкту DOGE

Проєкт "Департамент урядової ефективності", очолюваний Ілоном Маском і його партнером Вівеком Рамасвамі, створений для реформ системи державного управління. Проте DOGE не є офіційним департаментом у традиційному розумінні, оскільки його статус не затверджений Конгресом. 

Новий департамент Ілона Маска уже має чимало проблем для втілення

Попри амбітні цілі, проєкт наразі має низку проблем. Зокрема, закон про конфлікт інтересів забороняє держслужбовцям займатися справами, які можуть впливати на їхні особисті фінансові інтереси або інтереси компаній, з якими вони пов’язані. Для Маска, чиї компанії мають контракти з урядом, це може стати серйозною проблемою. 

Статус "спеціального державного службовця", який обговорюється для Маска, дозволив би йому обійти деякі вимоги щодо розкриття особистої фінансової інформації. Якщо Маск прийме цей статус, ймовірно, він відмовиться від зарплати. Однак це викликає додаткові запитання про прозорість роботи DOGE та фінансування проєкту.

Крім того, якщо департамент працюватиме із залученням сторонніх осіб, його діяльність підпадатиме під Закон про федеральні консультативні комітети. Це означає, що всі зустрічі мають бути відкритими, а документи — доступними для громадськості. Крім того, Закон про свободу інформації вимагає, щоб офіційні документи були доступними для журналістів і громадян, якщо немає чітко визначених винятків.

Наразі Маск ще не ухвалив остаточного рішення щодо свого статусу та повноважень у департаменті, а також не визначив, чи поширюватимуться етичні зобов’язання на всіх його співробітників і партнерів. Однак правові й етичні питання, що виникають у зв’язку з його участю, можуть значно вплинути на реалізацію цього проєкту.

Нагадаємо, Ілон Маск нібито хоче, щоб британський прем'єр Кір Стармер пішов у відставку. 

Раніше Ілон Маск звинувачував Кіра Стармера, що той нібито відправляв власних агентів в США, щоб зірвати вибори.

США Ілон Маск Дональд Трамп Білий дім державні органи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

00:09 В Естонії зробили заяву щодо вступу України в ЄС

14 січня 2025

23:48 У Латвії закінчили навчання бійці ЗСУ — скільки підготовано

23:41 Кандидат на посаду очільника Пентагону висловився щодо України

23:41 Глава МЗС Естонії заявив, що війська КНДР змінили суть агресії РФ

23:13 Сибіга закликав Естонію обмежити видачу багаторазових віз РФ

23:09 Незатверджене рішення ВЛК — що робити громадянину

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:03 На Прикарпатті судили жінку, бо її син прогулював школу

23:03 Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

22:46 У Київській області було чутно вибухи

22:33 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо сини в ЗСУ — що вирішив суд

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Text

08:03 Екскомандир снайперів пояснив, ким замінити мобілізацію юнаків

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво