Илон Маск возглавит новый правительственный проект по сокращению расходов в Белом Доме

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск, который прославился, как основатель Tesla и SpaceX, может быть вовлечен в работу Департамента правительственной эффективности (Department of Government Efficiency, DOGE. — Ред.) под руководством администрации Дональда Трампа. Для этого предполагается выделение офисных помещений в Административном здании Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом.

Об этом сообщает The New York Times.

Читайте также:

Трамп может помочь Маску получить свою должность у власти

По информации, предоставленной двумя источниками, осведомленными в этих вопросах, Маск, которому принадлежат компании с многомиллиардными контрактами с федеральным правительством, уже якобы провел переговоры с переходной командой Трампа.

Илон Маск сделал значительный вклад в избирательную кампанию Дональда Трампа, пожертвовав сотни миллионов долларов. В течение переходного периода он был тесно связан с президентом, консультировал команду, участвовал в международных звонках, помогал с выбором кадров и даже использовал коттеджи в поместье Трампа в Мар-а-Лаго для временного проживания.

Особенности и вызовы проекта DOGE

Проект "Департамент правительственной эффективности", возглавляемый Илоном Маском и его партнером Вивеком Рамасвами, создан для реформ системы государственного управления. Однако DOGE не является официальным департаментом в традиционном понимании, поскольку его статус не утвержден Конгрессом.

Новый департамент Илона Маска уже имеет немало проблем для воплощения

Несмотря на амбициозные цели, проект пока имеет ряд проблем. В частности, закон о конфликте интересов запрещает госслужащим заниматься делами, которые могут влиять на их личные финансовые интересы или интересы компаний, с которыми они связаны. Для Маска, чьи компании имеют контракты с правительством, это может стать серьезной проблемой.

Статус "специального государственного служащего", который обсуждается для Маска, позволил бы ему обойти некоторые требования по раскрытию личной финансовой информации. Если Маск примет этот статус, вероятно, он откажется от зарплаты. Однако это вызывает дополнительные вопросы о прозрачности работы DOGE и финансирования проекта.

Кроме того, если департамент будет работать с привлечением сторонних лиц, его деятельность будет подпадать под Закон о федеральных консультативных комитетах. Это означает, что все встречи должны быть открытыми, а документы - доступными для общественности. Кроме того, Закон о свободе информации требует, чтобы официальные документы были доступны для журналистов и граждан, если нет четко определенных исключений.

На данный момент Маск еще не принял окончательного решения относительно своего статуса и полномочий в департаменте, а также не определил, будут ли распространяться этические обязательства на всех его сотрудников и партнеров. Однако правовые и этические вопросы, возникающие в связи с его участием, могут значительно повлиять на реализацию этого проекта.

Напомним, Илон Маск якобы хочет, чтобы британский премьер Кир Стармер ушел в отставку.

Ранее Илон Маск обвинял Кира Стармера, что тот якобы отправлял собственных агентов в США, чтобы сорвать выборы.