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Ілон Маск хоче домогтися відставки прем'єра Британії, — FT

10 січня 2025 10:21
Ольга Антоновська - редактор
Ілон Маск хоче домогтись відставки Кіра Стармера — FT
Ілон Маск. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Мільярдер Ілон Маск хоче, аби прем'єр Великої Британії Кір Стармер пішов з посади. Наразі Маск шукає способи, аби домогтись цього.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Як зазначає видання, зараз Ілон Маск разом зі своїми союзниками вирішує, як дестабілізувати лейбористський уряд Великої Британії. Мільярдер хоче змусити Стармера залишити посаду ще до наступних парламентських виборів, що мають відбутися не пізніше 15 серпня 2029 року.

Ілон Маск розглядає можливість підтримки інших політичних сил у Великій Британії. Йдеться про правопопулістську партію Reform UK Найджела Фараджа.

Останнім часом мільярдер неодноразово критикував британського прем'єра Кіра Стармера. Маск звинуватив політика в ігноруванні випадків сексуального насильства над неповнолітніми з боку етнічних банд, коли той був головним прокурором країни у 2008-2013 роках.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск опублікував серію дописів на платформі X. Він висловив невдоволення роботою британського прем'єра Кіра Стармера та закликав до нових парламентських виборів у Великій Британії.

Франція закликала ЄС активніше використовувати законодавство для захисту від зовнішнього втручання. Йдеться про вплив Ілона Маска на європейську політику через соціальну мережу X.

Ілон Маск політики Велика Британія посада Кір Стармер

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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