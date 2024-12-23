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Угода на 100 років — Зеленський провів розмову зі Стармером

23 грудня 2024 15:04
Ольга Антоновська - редактор
Розмова Зеленського зі Стармером — що обговорили політики
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про допомогу Україні, зокрема, про 100-річну угоду між країнами.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Розмова Зеленського зі Стармером

Президент України зазначив, що розмова з Кіром Стармером була змістовною. Він подякував Британії за масштабну оборонну, політичну та економічну підтримку України.

"Сьогодні обговорили продовження нашої співпраці. Серед головних тем — підтримка українського виробництва зброї, підготовка українських військових, санкції проти тіньового танкерного флоту Росії та саміт JEF в Естонії", — зазначив Зеленський.

Розмова Зеленського зі Стармером
Повідомлення Володимира Зеленського про розмову з Кіром Стармером. Фото: скриншот

Він також додав, що Україна зацікавлена в розширенні співпраці з JEF та повноправному членстві в організації. Під час розмови зі Стармером також обговорили угоду про 100-річне партнерство між державами. Робота над її підготовкою ще триває.

"Цінуємо міцне партнерство, що існує між нашими державами, та всю допомогу в наближенні справедливого миру й тривалої безпеки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його війська можуть прибути в Україну. Британці будуть тут навчати та готувати солдатів. Гілі став першим представником уряду, який публічно підтримав такий крок.

Велика Британія підготувала для України черговий пакет допомоги вартістю 286 мільйонів доларів. Це рішення спрямоване на підсилення ЗСУ у протистоянні російській агресії.

Володимир Зеленський Велика Британія допомога Кір Стармер співпраця

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