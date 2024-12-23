Разговор Зеленского со Стармером — что обсудили политики

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Речь шла о помощи Украине, в частности, о 100-летнем соглашении между странами.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский и в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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Разговор Зеленского со Стармером

Президент Украины отметил, что разговор с Киром Стармером был содержательным. Он поблагодарил Британию за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку Украины.

"Сегодня обсудили продолжение нашего сотрудничества. Среди главных тем — поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России и саммит JEF в Эстонии", — отметил Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского о разговоре с Киром Стармером. Фото: скриншот

Он также добавил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с JEF и полноправном членстве в организации. В ходе беседы со Стармером также обсудили соглашение о 100-летнем партнерстве между государствами. Работа над ее подготовкой продолжается.

"Ценим крепкое партнерство, существующее между нашими государствами, и всю помощь в приближении справедливого мира и длительной безопасности", — добавил Зеленский.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его войска могут прибыть в Украину. Британцы будут здесь обучать и готовить солдат. Гили стал первым представителем правительства, публично поддержавшим такой шаг.

Великобритания подготовила для Украины очередной пакет помощи стоимостью 286 миллионов долларов. Это решение направлено на усиление ВСУ по противостоянию российской агрессии.