Илон Маск хочет добиться отставки Кира Стармера — FT

Илон Маск. Фото: Reuters

Миллиардер Илон Маск хочет, чтобы премьер Великобритании Кир Стармер ушел с должности. Сейчас Маск ищет способы, чтобы добиться этого.

Об этом сообщает The Financial Times.

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Как отмечает издание, сейчас Илон Маск вместе со своими союзниками решает, как дестабилизировать лейбористское правительство Великобритании. Миллиардер хочет заставить Стармера покинуть пост еще до следующих парламентских выборов, которые должны состояться не позднее 15 августа 2029 года.

Илон Маск рассматривает возможность поддержки других политических сил в Великобритании. Речь идет о правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

В последнее время миллиардер неоднократно критиковал британского премьера Кира Стармера. Маск обвинил политика в игнорировании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны этнических банд, когда тот был главным прокурором страны в 2008-2013 годах.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск опубликовал серию сообщений на платформе X. Он выразил недовольство работой британского премьера Кира Стармера и призвал к новым парламентским выборам в Великобритании.

Франция призвала ЕС активнее использовать законодательство для защиты от внешнего вмешательства. Речь идет о влиянии Илона Маска на европейскую политику через социальную сеть X.