Ілон Маск зробив скандальну заяву про Кіра Стармера

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Мільярдер Ілон Маск заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нібито відправив агентів в США, щоб підірвати вибори. Так бізнесмен відреагував на новину, що політика не запросили на інавгурацію.

Про це Ілон Маск написав у коментарі під дописом у X (Twitter).

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Заява Маска про Стармера

У неділю, 12 січня, у Х з'явився допис на сторінці користувача @I am Ken, де було вказано, що Стармера не запросили на інавгурацію до новообраного президента США Дональда Трампа.

"Були запрошені 12 світових лідерів, але не прем'єр-міністр Великобританії. Стармер і його кабінет публічно критикували президента Трампа, тому я не здивований", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису в Х

Водночас Ілон Маск під цим дописом залишив коментар: "Він відправив агентів в Америку, щоб зірвати вибори в США!"

Коментар Ілона Маска в Х

Нагадаємо, нещодавно видання FT повідомило, що Ілон Маск хоче домогтися відставки прем'єра Британії. Наразі Маск шукає способи, аби домогтись цього.

Раніше він опублікував серію дописів на платформі X, де висловив невдоволення роботою Кіра Стармера та закликав до нових парламентських виборів у Великій Британії.