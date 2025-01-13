Илон Маск сделал скандальное заявление о Кире Стармере

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Миллиардер Илон Маск заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы отправил агентов в США, чтобы подорвать выборы. Так бизнесмен отреагировал на новость, что политика не пригласили на инаугурацию.

Об этом Илон Маск написал в комментарии под постом в X (Twitter).

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Заявление Маска о Стармере

В воскресенье, 12 января, в Х появилось сообщение на странице пользователя @I am Ken, где было указано, что Стармера не пригласили на инаугурацию к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

"Были приглашены 12 мировых лидеров, но не премьер-министр Великобритании. Стармер и его кабинет публично критиковали президента Трампа, поэтому я не удивлен", — говорится в сообщении.

Скриншот поста в Х

В то же время Илон Маск под этим сообщением оставил комментарий: "Он отправил агентов в Америку, чтобы сорвать выборы в США!"

Комментарий Илона Маска в Х

Напомним, недавно издание FT сообщило, что Илон Маск хочет добиться отставки премьера Британии. Сейчас Маск ищет способы, чтобы добиться этого.

Ранее он опубликовал серию сообщений на платформе X, где выразил недовольство работой Кира Стармера и призвал к новым парламентским выборам в Великобритании.