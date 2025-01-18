Трамп збирається відразу після інавгурації почати боротьбу з незаконними мігрантами

Мігрантам не позаздриш — що зробить Трамп після інавгурації
За даними двох джерел, знайомих з ситуацією, команда Дональда Трампа завершує роботу над агресивним імміграційним указом. Він буде оприлюднено лише через кілька годин після того, як обраний президент складе присягу.
Про це повідомляє CNN.
Які зміни чекають на мігрантів після приходу Трампа
Пакет заходів означає кардинальні зміни в імміграційній політиці, які вплинуть на іммігрантів, які вже проживають у Сполучених Штатах, і мігрантів, які шукають притулку на американо-мексиканському кордоні.
Планування передбачає перевірки імміграційної та митної служби США у мегаполісах, направлення додаткових ресурсів Пентагону до південного кордону США, встановлення додаткових обмежень щодо тих, хто має право на в’їзд до США, а також скасування політики часів Байдена.
"Ви побачите літаки для вивезення, звіти про арешти", — повідомило одне джерело CNN, посилаючись на плани депортації нової адміністрації.
Джерела стверджують, що нова адміністрація, принаймні спочатку, буде зосереджена на нелегальних іммігрантах із кримінальним минулим, які мають право на висилку у великих містах, таких як Вашингтон, Денвер і Чикаго. Але за словами джерела, інші, кого виявлять під час цих операцій, також можуть бути взяті під варту.
Імміграційна та митна служба США — відділ імміграційної служби під керівництвом Міністерства внутрішньої безпеки — арештовувала та видворяла іммігрантів під керівництвом адміністрації Байдена. Згідно з федеральними даними , у минулому фінансовому році агентство депортувало 271 484 іммігрантів, що стало найвищим рівнем депортації з 2014 року.
Нагадаємо, 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США. У цей день відбудеться інавгурація новообраного лідера країни, яку відвідають численні відомі особи. Для Трампа це буде вже другий президентський термін.
Читайте Новини.LIVE!