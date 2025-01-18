Трамп збирається відразу після інавгурації почати боротьбу з незаконними мігрантами

Новобраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За даними двох джерел, знайомих з ситуацією, команда Дональда Трампа завершує роботу над агресивним імміграційним указом. Він буде оприлюднено лише через кілька годин після того, як обраний президент складе присягу.

Про це повідомляє CNN.

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Пакет заходів означає кардинальні зміни в імміграційній політиці, які вплинуть на іммігрантів, які вже проживають у Сполучених Штатах, і мігрантів, які шукають притулку на американо-мексиканському кордоні.

Планування передбачає перевірки імміграційної та митної служби США у мегаполісах, направлення додаткових ресурсів Пентагону до південного кордону США, встановлення додаткових обмежень щодо тих, хто має право на в’їзд до США, а також скасування політики часів Байдена.

"Ви побачите літаки для вивезення, звіти про арешти", — повідомило одне джерело CNN, посилаючись на плани депортації нової адміністрації.

Джерела стверджують, що нова адміністрація, принаймні спочатку, буде зосереджена на нелегальних іммігрантах із кримінальним минулим, які мають право на висилку у великих містах, таких як Вашингтон, Денвер і Чикаго. Але за словами джерела, інші, кого виявлять під час цих операцій, також можуть бути взяті під варту.

Імміграційна та митна служба США — відділ імміграційної служби під керівництвом Міністерства внутрішньої безпеки — арештовувала та видворяла іммігрантів під керівництвом адміністрації Байдена. Згідно з федеральними даними , у минулому фінансовому році агентство депортувало 271 484 іммігрантів, що стало найвищим рівнем депортації з 2014 року.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно вступить на посаду президента США. У цей день відбудеться інавгурація новообраного лідера країни, яку відвідають численні відомі особи. Для Трампа це буде вже другий президентський термін.