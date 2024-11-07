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Перемога Трампа — у США рекордно зросли статки багатіїв

7 листопада 2024 19:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Найбагатші люди світу стали ще багатшими завдяки перемозі Трампа на виборах у США
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

На президентських виборах Сполучених Штатів Америки переміг Дональд Трамп. Через це статки найбагатших людей світу стрімко зросли.

Про це пише Bloomberg у четвер, 7 листопада.

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Вплив перемоги Трампа на статки багатіїв

За даними видання, статки найбагатших людей світу злетіли на рекордні 64 мільярдів доларів. Першим у рейтингу опинився бізнесмен та один з найбільших прихильників Трампа Ілон Маск. Кількість його коштів зросла на 26,5 мільярдів доларів — до 290 мільярдів доларів. 

Далі в списку засновник Amazon Джефф Безос: він став багатшим на 7,1 мільярда доларів після того, як заборонив своєму виданню The Washington Post висловлювати підтримку будь-якому кандидату. 

Третім став співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, який також є прихильником Трампа. Його статки збільшилися на 5,5 мільярдів доларів до 193 мільярдів.

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Рейтинг статків багатіїв. Фото: Bloomberg

Рештою багатіїв, що примножили кількість грошей, — екскерівники Microsoft Білл Гейтс і Стів Балмер, колишні керівники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін та гендиректор Berkshire Hathaway Воррен Баффет. У минулому всі вони висловлювалися на користь кандидатів від демократів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше звернувся до американців після перемоги Дональда Трампа на виборах. Він заявив, що влада буде передана "мирним шляхом".

А спеціальний прокурор США Джек Сміт шукає шляхи закрити дві федеральні справи проти Трампа.

бізнес Дональд Трамп Ілон Маск Джефф Безос США вибори у США 2024

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