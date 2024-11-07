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Победа Трампа — в США рекордно выросло состояние богачей

7 ноября 2024 19:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Самые богатые люди мира стали еще богаче благодаря победе Трампа на выборах в США
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

На президентских выборах Соединенных Штатов Америки победил Дональд Трамп. Из-за этого состояние самых богатых людей мира стремительно выросло.

Об этом пишет Bloomberg в четверг, 7 ноября.

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Влияние победы Трампа на состояние богачей

По данным издания, состояние самых богатых людей мира взлетело на рекордные 64 миллиарда долларов. Первым в рейтинге оказался бизнесмен и один из самых больших поклонников Трампа Илон Маск. Количество его средств возросло на 26,5 миллиарда долларов — до 290 миллиардов долларов.

Далее в списке основатель Amazon Джефф Безос: он стал богаче на 7,1 миллиарда долларов после того, как запретил своему изданию The Washington Post выражать поддержку любому кандидату.

Третьим стал соучредитель Oracle Ларри Эллисон, также являющийся сторонником Трампа. Его состояние увеличилось на 5,5 миллиарда долларов до 193 миллиардов.

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Рейтинг состояния богатеев. Фото: Bloomberg

Остальными приумножившими количество денег богачами — экс-руководители Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер, бывшие руководители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. В прошлом все они высказывались в пользу кандидатов от демократов.

Напомним, президент США Джо Байден впервые обратился к американцам после победы Дональда Трампа на выборах. Он заявил, что власть будет передана "мирным путем".

А специальный прокурор США Джек Смит ищет пути закрыть два федеральных дела против Трампа.

бизнес Дональд Трамп Илон Маск Джефф Безос США выборы в США 2024

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