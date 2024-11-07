Дональд Трамп. Фото: Reuters

Спеціальний прокурор США Джек Сміт шукає шляхи закрити дві федеральні справи проти обраного президента Дональда Трампа. Таке рішення відповідати політиці Міністерства юстиції, яка забороняє судове переслідування чинних президентів.

Про це повідомило видання Sky News у четвер, 7 листопада.

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Дональду Трампу висували звинувачення в незаконній спробі залишитися на своїй посаді після перегонів 2020 року, які він програв Джо Байдену. Також Трампа звинувачували у незаконному зберіганні секретних документів.

За інформацією представників Міністерства юстиції, спецпрокурор США Джек Сміт планує припинити судове переслідування Трампа до його інавгурації 20 січня.

За даними NBC News, чиновники Мін'юсту усвідомили той факт, що найближчим часом неможливий судовий процес ні у справі 6 січня, ні у справі про секретні документи.

"Обидві справи загрузли в юридичних питаннях, які, ймовірно, призведуть до апеляції аж до Верховного суду, навіть якщо, б Трамп програв вибори", — пише видання.

З огляду на те, що Трамп знову стане президентом, у Мін'юсті не бачать можливості порушувати проти нього будь-які кримінальні справи та сенсу продовжувати судові провадження.

Як саме буде завершено судове переслідування, а також, чи можуть притягти до відповідальності поплічників Трампа — не повідомляється.

Нагадаємо, майбутні кроки та заяви новообраного президента США Дональда Трампа можуть викликати напругу. За словами колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, громадянам варто реагувати спокійніше і зосередитися на внутрішніх справах України.

Раніше Новини.LIVE писали, що перемога Дональда Трампа на виборах президента США викликала рекордне збільшення капіталів десяти найбагатших людей світу. Загальне зростання статків досягнуло 63,5 мільярда доларів.