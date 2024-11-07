В США ищут способ закрыть уголовные дела против Трампа, — Sky News

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Специальный прокурор США Джек Смит ищет пути закрыть два федеральных дела против избранного президента Дональда Трампа. Такое решение отвечает политике Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующих президентов.

Об этом сообщило издание Sky News в четверг, 7 ноября.

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Дональду Трампу выдвигали обвинения в незаконной попытке остаться на своем посту после гонки 2020 года, которую он проиграл Джо Байдену. Также Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов.

По информации представителей Министерства юстиции, спецпрокурор США Джек Смит планирует прекратить судебное преследование Трампа до его инаугурации 20 января.

По данным NBC News, чиновники Минюста осознали тот факт, что в ближайшее время невозможен судебный процесс ни по делу 6 января, ни по делу о секретных документах.

"Оба дела погрязли в юридических вопросах, которые, вероятно, приведут к апелляции вплоть до Верховного суда, даже если бы Трамп проиграл выборы", — пишет издание.

Учитывая, что Трамп снова станет президентом, в Минюсте не видят возможности возбуждать против него какие-либо уголовные дела и смысла продолжать судебные производства.

Как именно будет завершено судебное преследование, а также, могут ли привлечь к ответственности приспешников Трампа — не сообщается.

Напомним, будущие шаги и заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа могут вызвать напряжение. По словам бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, гражданам следует реагировать более спокойно и сосредоточиться на внутренних делах Украины.

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