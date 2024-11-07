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Минюст США стремится закрыть уголовные дела против Трампа, — СМИ

7 ноября 2024 19:15
Галина Шподарева - редактор
В США ищут способ закрыть уголовные дела против Трампа, — Sky News
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Специальный прокурор США Джек Смит ищет пути закрыть два федеральных дела против избранного президента Дональда Трампа. Такое решение отвечает политике Министерства юстиции, запрещающей судебное преследование действующих президентов.

Об этом сообщило издание Sky News в четверг, 7 ноября.

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Дональду Трампу выдвигали обвинения в незаконной попытке остаться на своем посту после гонки 2020 года, которую он проиграл Джо Байдену. Также Трампа обвиняли в незаконном хранении секретных документов.

По информации представителей Министерства юстиции, спецпрокурор США Джек Смит планирует прекратить судебное преследование Трампа до его инаугурации 20 января.

По данным NBC News, чиновники Минюста осознали тот факт, что в ближайшее время невозможен судебный процесс ни по делу 6 января, ни по делу о секретных документах.

"Оба дела погрязли в юридических вопросах, которые, вероятно, приведут к апелляции вплоть до Верховного суда, даже если бы Трамп проиграл выборы", — пишет издание. 

Учитывая, что Трамп снова станет президентом, в Минюсте не видят возможности возбуждать против него какие-либо уголовные дела и смысла продолжать судебные производства.

Как именно будет завершено судебное преследование, а также, могут ли привлечь к ответственности приспешников Трампа — не сообщается.

Напомним, будущие шаги и заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа могут вызвать напряжение. По словам бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, гражданам следует реагировать более спокойно и сосредоточиться на внутренних делах Украины.

Ранее Новини.LIVE писали, что победа Дональда Трампа на выборах президента США вызвала рекордное увеличение капиталов десяти богатейших людей мира. Общий рост состояния достиг 63,5 миллиарда долларов.

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