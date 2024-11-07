Трамп стане президентом США — чи зміниться його політика щодо України

Ексголова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив подальшу допомогу США, коли Дональд Трамп стане президентом. На його думку, можливі два політичні курси.

Про це повідомляють Новини.LIVE у четвер, 7 листопада.

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За словами Кулеба, при Трампі можливі два політичних курси: один із них може змінити ситуацію в неправильний бік для України. Він пояснив, чим відрізняється Байден, Гарріс та Трамп для нас.

Так, Джо Байден мав "наперед визначений курс": в таких умовах усі знали, що буде на роки вперед. Але такий курс не міг змінити поточну ситуацію.

За умови правління Камали Гарріс курс був би максимально схожим до того, що був у Байдена.

А при Трампі, на думку очільника МЗС, "можливо все", бо у нього ніколи не буде "цілісного курсу". Кулеба вважає, що це будуть конкретні рішення, які можуть стати як вигідними для України, так і не вигідними.

Раніше Кулеба заявив, що українцям потрібно спокійно реагувати на дії новообраного президента США Дональда Трампа. Головне — зосередити увагу на діяльність України всередині.

Також у ЗМІ з'явились деякі деталі з плану закінчення війни в Україні від Трампа. У відповідь на це радник Президента України Дмитро Литвин пояснив, чому не варто вірити усьому, що пишуть медіа.