Трамп станет президентом США - изменится ли его политика по отношению к Украине

Кулеба предположил, чего можно ожидать от Трампа
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.
Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 7 ноября.
Чего ждать от Трампа
По словам Кулебы, при Трампе возможны два политических курса: один из них может изменить ситуацию в неправильную сторону для Украины. Он объяснил, чем отличаются Байден, Гаррис и Трамп для нас.
Так, Джо Байден имел "на перед обозначенный курс": в таких условиях все знали, что будет на годы вперед. Но подобный курс не мог изменить текущую ситуацию.
При правлении Камалы Гаррис курс был бы максимально похож на то, что был у Байдена.
А при Трампе, по мнению главы МИД, "возможно все", потому что у него никогда не будет "целостного курса". Кулеба считает, что это будут конкретные решения, которые могут оказаться как выгодными для Украины, так и не выгодными.
Ранее Кулеба заявил, что украинцам следует спокойно реагировать на действия новоизбранного президента США Дональда Трампа. Главное — сосредоточить внимание на деятельности Украины внутри.
Также в СМИ появились некоторые детали плана окончания войны в Украине от Трампа. В ответ советник Президента Украины Дмитрий Литвин объяснил, почему не стоит верить всему, что пишут медиа.
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