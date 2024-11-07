Трамп станет президентом США - изменится ли его политика по отношению к Украине

Экс-глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил дальнейшую помощь США, когда Дональд Трамп станет президентом. По его мнению, возможны два политических курса.

Об этом сообщают Новини.LIVE в четверг, 7 ноября.

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По словам Кулебы, при Трампе возможны два политических курса: один из них может изменить ситуацию в неправильную сторону для Украины. Он объяснил, чем отличаются Байден, Гаррис и Трамп для нас.

Так, Джо Байден имел "на перед обозначенный курс": в таких условиях все знали, что будет на годы вперед. Но подобный курс не мог изменить текущую ситуацию.

При правлении Камалы Гаррис курс был бы максимально похож на то, что был у Байдена.

А при Трампе, по мнению главы МИД, "возможно все", потому что у него никогда не будет "целостного курса". Кулеба считает, что это будут конкретные решения, которые могут оказаться как выгодными для Украины, так и не выгодными.

Ранее Кулеба заявил, что украинцам следует спокойно реагировать на действия новоизбранного президента США Дональда Трампа. Главное — сосредоточить внимание на деятельности Украины внутри.

Также в СМИ появились некоторые детали плана окончания войны в Украине от Трампа. В ответ советник Президента Украины Дмитрий Литвин объяснил, почему не стоит верить всему, что пишут медиа.