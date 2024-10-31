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На Заході хотіли, аби Зеленський записав відеозаповіт, — Кулеба

31 жовтня 2024 22:57
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Кулеба розсекретив прохання країн Заходу перед вторгненням Росії в Україну
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Деякі західні партнери України припускали, що Президента України Володимира Зеленського вб'ють росіяни, тому просили записати відеозаповіт. А у США радили готуватися до можливого створення уряду у вигнанні.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.ua.

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За словами Кулеби, на початку повномасштабної війни західні партнери хвилювалися щодо безпеки Зеленського.

"Коли я повідомив про своє повернення до Києва, один з великих друзів України надіслав мені повідомлення. Він сказав, що треба, аби Зеленський, про всяк випадок, записав відеозаповіт", — розповідає ексміністр

Кулеба додав, що на безпековій конференції у Мюнхені віце-президидентка США Камала Гарріс порадила Зеленському готуватися до створення уряду у вигнанні, а також шукати військові рішення, щоб підготувати Україну до партизанської війни.

Нагадаємо, після своєї відставки з посади міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував усім, хто його підтримував. Також він сказав, що всі українці мають спільну мету.

Парламент звільнив Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ 5 вересня. Він обіймав цю посаду з березня 2020 року.

МЗС Володимир Зеленський Камала Гарріс війна в Україні Дмитро Кулеба президент

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