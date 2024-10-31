Кулеба рассекретил просьбы стран Запада перед вторжением России в Украину

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Некоторые западные партнеры Украины предполагали, что Президента Украины Владимира Зеленского убьют россияне, поэтому просили записать видеозавещание. А в США советовали готовиться к возможному созданию правительства в изгнании.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.

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Видеозавещание Зеленского

По словам Кулебы, в начале полномасштабной войны западные партнеры волновались по поводу безопасности Зеленского.

"Когда я сообщил о своем возвращении в Киев, один из больших друзей Украины отправил мне сообщение. Он сказал, что надо, чтобы Зеленский на всякий случай записал видеозавещание", — рассказывает экс-министр.

Кулеба добавил, что на конференции в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис посоветовала Зеленскому готовиться к созданию правительства в изгнании, а также искать военные решения, чтобы подготовить Украину к партизанской войне.

Напомним, после своей отставки с должности министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил всех, кто его поддерживал. Также он сказал, что все украинцы имеют общую цель.

Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел 5 сентября. Он занимал этот пост с марта 2020 года.