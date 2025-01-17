Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, — ЗМІ

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Новообраний Президент США Дональд Трамп провів розмову з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Переговори відбулися у телефонному режимі.

Про це повідомило китайське інформаційне агентство Xinhua у п'ятницю, 17 січня.

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Як зазначило видання, у п'ятницю, 17 січня, президент Китаю Сі Цзіньпін телефоном спілкувався з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про деталі розмови поки що не повідомляли.

Повідомлення про розмову Трампа та Сі Цзіньпіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Китаї повідомили, що на інавгурацію Дональда Трампа відправили віцепрезидента Хань Чжена. Це вперше високопоставлений китайський чиновник буде присутній на такій церемонії.

Інавгурація Дональда Трампа відбудеться вже у понеділок, 20 січня. Після цього він офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Очільником країни Трамп стане вже вдруге.