Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, — СМИ

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп провел разговор с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Переговоры прошли в телефонном режиме.

Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua в пятницу, 17 января.

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Как отметило издание, в пятницу, 17 января, президент Китая Си Цзиньпин по телефону общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. О деталях разговора пока не сообщалось.

Сообщение о разговоре Трампа и Си Цзиньпина. Фото: скриншот

Напомним, в Китае сообщили, что на инаугурацию Дональда Трампа отправили вице-президента Хань Чжэна. Это впервые высокопоставленный китайский чиновник будет присутствовать на такой церемонии.

Инаугурация Дональда Трампа состоится уже в понедельник, 20 января. После этого он официально станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Главой страны Трамп станет уже во второй раз.