Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, — СМИ

Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином, — СМИ
Новоизбранный Президент США Дональд Трамп провел разговор с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Переговоры прошли в телефонном режиме.
Об этом сообщило китайское информационное агентство Xinhua в пятницу, 17 января.
Розговор Трампа с Си Цзиньпином
Как отметило издание, в пятницу, 17 января, президент Китая Си Цзиньпин по телефону общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. О деталях разговора пока не сообщалось.
Напомним, в Китае сообщили, что на инаугурацию Дональда Трампа отправили вице-президента Хань Чжэна. Это впервые высокопоставленный китайский чиновник будет присутствовать на такой церемонии.
Инаугурация Дональда Трампа состоится уже в понедельник, 20 января. После этого он официально станет 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Главой страны Трамп станет уже во второй раз.
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