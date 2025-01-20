Инаугурация Трампа 20 января 2025 года — церемония присяги онлайн

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые за 40 лет церемонию инаугурации президента США перенесут в помещение. Причиной таких перемен стала погода.

Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени 20 января в 19:00 по киевскому времени.

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Обновленная программа инаугурации Дональда Трампа

Дональд Трамп 20 января 2025 года официально станет 47-м Президентом Соединенных Штатов Америки. Такую должность политик займет уже во второй раз.

Изначально планировали, что традиционно инаугурация новоизбранного Президента США состоится перед Капитолием США, но программа изменилась. Теперь инаугурация Дональда Трампа будет проходить внутри комплекса Конгресса. Как пояснил новоизбранный Президент США, он лично распорядился провести церемонию внутри из-за сильного холода.

Инаугурацию президента США проведут в помещении впервые за 40 лет. Последний раз церемонию переносили внутрь из-за сильного мороза в 1985 году, когда присягу принимал Рональд Рейган. Тогда отметки термометра опустились до -29 °C. Для сравнения, в день нынешней инаугурации Трампа в Вашингтоне прогнозируют около -7 °C.

Поклонники смогут смотреть церемонию инаугурации Дональда Трампа на экранах в Кепитал-Уан Арена. Это профессиональная баскетбольная и хоккейная площадка в центре Вашингтона, которая вмещает 20 тысяч человек. Как заявил Трамп, его президентский парад перенесут туда же. Однако пока не было понятно, как это будет организовано на спортивной площадке.

Дональд Трамп примет присягу под руководством главного судьи Соединенных Штатов Джона Робертса в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени). После этого Трамп выступит с инаугурационной речью.

В честь инаугурации нового президента проведут по меньшей мере 18 инаугурационных торжеств, на трех из них Трамп точно должен присутствовать. В частности, уже после инаугурации организуют прием для доноров-миллиардеров-республиканцев.

Расходы на инаугурацию Дональда Трампа

Инаугурационный комитет Дональда Трампа финансирует официальные мероприятия, посвященные присяге нового Президента США. Однако саму церемонию присяги в Капитолии проведут за средства налогоплательщиков. Кроме того, несколько известных американских предпринимателей пообещали пожертвовать комитету по 1 миллиону долларов каждый.

В этом году Дональд Трамп собрал на церемонию инаугурации более 170 миллионов долларов. Это рекордная сумма. Для сравнения, в 2017 году, когда Трампа впервые избрали Президентом США, комитет собрал 106,7 миллиона долларов.

Кто будет присутствовать на инаугурации нового Президента США

На инаугурацию Дональда Трампа прибудет президент Аргентины Хавер Милей. Он является решительным сторонником новоизбранного главы страны. Также, вероятно, будет присутствовать премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Трамп пригласил на инаугурацию и главу Китая Си Цзиньпиня, но он не приедет, зато на церемонии будет его посланник — вице-президент Хань Чжэн. Также на инаугурации будут Илон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг.

Участие в мероприятии примут и известные звезды. В частности, американская певица Керри Андервуд исполнит песню America the Beautiful вместе с хором ВС и Военно-морской академии США. Также будет выступать известная группа Village People. Трамп выбрал их хит YMCA для своей избирательной кампании и неоднократно танцевал под него. Примет участие в мероприятиях и кантри-музыкант Ли Гринвуд. Государственный гимн США должен исполнить оперный певец Кристофер Маккио.

Меры безопасности во время инаугурации Дональда Трампа

Особое внимание 20 января в Вашингтоне уделят мерам безопасности. Местную полицию существенно усилят. В подмогу к 1000 правоохранителей в округе Колумбия направят около 4000 офицеров со всей страны.

Такие меры спецслужбы США объясняют тем, что в день инаугурации Дональда Трампа могут быть провокации. Предполагают, что несогласные со вступлением в должность Трампа могут расценивать 20 января как последнюю надежду "изменить результаты выборов". Всего за безопасностью будут следить около 25 тысяч полицейских и военных.

Первые указы Трампа после инаугурации

Как сообщали ранее источники, приближенные к новоизбранному Президенту США, Трамп в первый день хочет подписать ряд исполнительных указов и директив. Речь идет о более 100 документах.

Вероятно, новые указы Трампа будут направлены на предоставление офицерам иммиграционной службы большей свободы для ареста мигрантов. Кроме того, скорее всего, Трамп отправит больше войск на границу США и Мексики и возобновит строительство пограничной стены.

Приказы, которые Трамп хочет подписать в первый рабочий день, будут включать стремление к увеличению производства энергии. Это покажет соблюдение заявлений в предвыборной компании Трампа.

Кроме того, вероятно, новоизбранный Президент США подпишет указы о помиловании. Речь идет об осужденных за участие в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Напомним, по информации СМИ, США хочет усилить санкционное давление на Россию и Иран. Над этим уже работает команда новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Андрей Ермак заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоится вскоре. Он убежден, что это произойдет после инаугурации нового главы Белого дома.