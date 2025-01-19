В Вашингтоне образовались очереди на победное ралли Дональда Трампа

В Вашингтоне началось победное ралли Трампа — фото с места
В Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, в воскресенье, 19 января, стартовало победное ралли новоизбранного президента Дональда Трампа. Американцы собираются в длинные очереди, чтобы попасть на мероприятие.
Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Победное ралли Трампа
На видео видно, как в Вашингтоне люди собираются в длинную очередь, чтобы попасть на преданаугурационное ралли нового президента США Трампа. По предварительным данным, он также примет участие в сегодняшнем мероприятии, чтобы отпраздновать свою победу.
Журналистка рассказала, что на улицах города продают сувенирные "мерчи" Трампа: кепки, футболки, значки, магниты и т.д., цена на которые от 5 до 20 долларов.
Напомним, что уже завтра в ротонде Капитолия состоится инаугурация Трампа. Он принесет присягу перед народом США и огласит речь, став 47-м президентом страны.
Новини.LIVE будут транслировать событие в режиме реального времени 20 января в 19:00 по киевскому времени.
Читайте Новини.LIVE!