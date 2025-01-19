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Американцы ответили, чего ждут от нового срока Трампа

19 января 2025 21:47
Евгения Брюховецкая - редактор
Завтра Трамп станет президентом США — чего ожидают граждане
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

В Соединенных Штатах Америки в понедельник, 20 января, состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. У американцев большие ожидания от его второго срока на посту главы Белого дома.

Об этом они рассказали в комментариях для журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.

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Ожидания американцев от Трампа

Журналистка расспросила американцев, которые пришли на победное ралли Трампа в Вашингтоне, об ожиданиях на срок нового президента.

"Почему я здесь? Чтобы поддержать нашего нового президента. Это важно, потому что мы его любим, поддерживаем и голосовали за него трижды. Думаю, он изменит страну к лучшему", — сказал один из мужчин.

По его мнению, Трамп после инаугурации быстро начнет результативную работу и начнет с безопасности на границе.

"Я думаю, что усиление Америки делает мир сильнее и безопаснее", — добавил он.

Еще одна посетительница ралли рассказала, что празднует победу нового президента и считает, что он — это именно то, что нужно для страны. По ее словам, Трамп за свободу, демократию и будет делать правильные вещи.

Третий мужчина, который дал комментарий для Новини.LIVE, подчеркнул, что Трамп любит США и собирается повести страну в правильном направлении.

"Я думаю, он сделает хорошую работу, и в ближайшие недели в этой стране произойдут значительные изменения. Я ожидаю, что будет возвращение к верховенству права", — заметил он.

Еще одна американка вспомнила предыдущий президентский срок Трампа, уточнив, что те четыре года были замечательными. По ее мнению, он выступает за снижение налогов и уничтожение коррупции.

Напомним, в Вашингтоне люди собирались в длинную очередь, чтобы попасть на прединвестиционное ралли Трампа.

Также мы писали, что завтра, 20 января, в ротонде Капитолия Трамп принесет присягу перед народом США и произнесет речь.

США граница коррупция Дональд Трамп Америка инаугурация Трампа

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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