Завтра Трамп станет президентом США — чего ожидают граждане

Американцы ответили, чего ждут от нового срока Трампа
В Соединенных Штатах Америки в понедельник, 20 января, состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа. У американцев большие ожидания от его второго срока на посту главы Белого дома.
Об этом они рассказали в комментариях для журналистки Новини.LIVE Ульяны Бойчук.
Ожидания американцев от Трампа
Журналистка расспросила американцев, которые пришли на победное ралли Трампа в Вашингтоне, об ожиданиях на срок нового президента.
"Почему я здесь? Чтобы поддержать нашего нового президента. Это важно, потому что мы его любим, поддерживаем и голосовали за него трижды. Думаю, он изменит страну к лучшему", — сказал один из мужчин.
По его мнению, Трамп после инаугурации быстро начнет результативную работу и начнет с безопасности на границе.
"Я думаю, что усиление Америки делает мир сильнее и безопаснее", — добавил он.
Еще одна посетительница ралли рассказала, что празднует победу нового президента и считает, что он — это именно то, что нужно для страны. По ее словам, Трамп за свободу, демократию и будет делать правильные вещи.
Третий мужчина, который дал комментарий для Новини.LIVE, подчеркнул, что Трамп любит США и собирается повести страну в правильном направлении.
"Я думаю, он сделает хорошую работу, и в ближайшие недели в этой стране произойдут значительные изменения. Я ожидаю, что будет возвращение к верховенству права", — заметил он.
Еще одна американка вспомнила предыдущий президентский срок Трампа, уточнив, что те четыре года были замечательными. По ее мнению, он выступает за снижение налогов и уничтожение коррупции.
Напомним, в Вашингтоне люди собирались в длинную очередь, чтобы попасть на прединвестиционное ралли Трампа.
Также мы писали, что завтра, 20 января, в ротонде Капитолия Трамп принесет присягу перед народом США и произнесет речь.
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