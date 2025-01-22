Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про зміни у світовій політиці

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи перед Європейським парламентом, заявила про наближення змін у світовій політиці. Вона попередила про прихід нової ери геостратегічної конкуренції.

Про це вона заявила під час виступу у Європейському парламенті, повідомляє The Guardian.

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Фон дер Ляєн зазначила, що "правила гри змінюються" і Європа має адаптуватися до нових реалій. Вона підкреслила, що, хоча цінності Європейського Союзу залишаються незмінними, все одно варто змінити підходи до їхнього захисту.

Фон дер Ляєн звернула увагу на посилення конкуренції між великими геополітичними гравцями.

"Минуло лише три тижні 2025 року, але вже можна помітити зміни, які відбуваються у світовій політиці. Ми вступили в нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції.Змінюються правила бойових дій. Комусь у Європі може не подобатися ця нова реальність, але ми повинні з нею впоратися. Наші цінності не змінюються, але щоб захистити їх, деякі речі мають змінитися. І по-перше, ми повинні працювати вдома", — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Цікаво, що Урсула фон дер Ляєн не назвала конкретних країн чи політиків. Проте, західні ЗМІ пояснили її слова, як заклик до єдності серед членів ЄС і необхідності реагування на виклики, такі як вплив Росії, посилення Китаю та невизначеність у трансатлантичних відносинах.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп доручив своєму представнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україну у найкоротший термін, давши йому на це всього 100 днів.

На початку січня Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що ЄС вже сплатив Україні перший транш із заморожених активів Росії.