Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об изменениях в мировой политике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европейским парламентом, заявила о приближении изменений в мировой политике. Она предупредила о приходе новой эры геостратегической конкуренции.

Об этом она заявила во время выступления в Европейском парламенте, сообщает The Guardian.

Читайте также:

Урсула фон дер Ляйен предупредила об изменении геополитики

Фон дер Ляйен отметила, что "правила игры меняются" и Европа должна адаптироваться к новым реалиям. Она подчеркнула, что, хотя ценности Европейского Союза остаются неизменными, все равно стоит изменить подходы к их защите.

Фон дер Ляйен обратила внимание на усиление конкуренции между крупными геополитическими игроками.

"Прошло всего три недели 2025 года, но уже можно заметить изменения, которые происходят в мировой политике. Мы вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции. меняются правила боевых действий. Кому-то в Европе может не нравиться эта новая реальность, но мы должны с ней справиться. Наши ценности не меняются, но чтобы защитить их, некоторые вещи должны измениться. И во-первых, мы должны работать дома", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Примечательно, что Урсула фон дер Ляйен не назвала конкретных стран или политиков. Однако, западные СМИ объяснили ее слова, как призыв к единству среди членов ЕС и необходимости реагирования на вызовы, такие как влияние России, усиление Китая и неопределенность в трансатлантических отношениях.

Напомним, недавно Дональд Трамп поручил своему представителю по Украине Киту Келлогу завершить войну в Украине в кратчайшие сроки, дав ему на это всего 100 дней.

В начале января Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС уже выплатил Украине первый транш из замороженных активов России.