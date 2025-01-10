Заморожені активи Росії — Україна отримала перший транш від ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Європейський Союз виплатив Україні перший транш із заморожених активів РФ. Це рішення спрямоване на забезпечення фінансової спроможності України продовжувати боротьбу за свободу.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х в п'ятницю, 10 січня.

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За словами фон дер Ляєн, Україна отримала перший транш від ЄС із заморожених активів Росії у розмірі 3 млрд євро.

"Майже через три роки після початку загарбницької війни Росії, Україна може й надалі розраховувати на підтримку друзів і партнерів. Сьогодні ми передаємо Україні 3 мільярди євро— це перший транш від ЄС у рамках кредиту G7", — йдеться у повідомленні.

Голова Єврокомісії додала, що це рішення спрямоване на забезпечення фінансової спроможності України продовжувати боротьбу за свободу та здобуття перемоги.

Повідомлення Урсули фон дер Ляєн у "Х"

Також ми писали, що у грудні Україна отримала від Сполучених Штатів Америки один мільярд доларів. Ця сума була забезпечена доходами від заморожених російських активів.

Раніше видання Reuters зазначило, що використання заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів посилило б позицію України у війні на три роки.