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Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов РФ

10 января 2025 17:06
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Замороженные активы России — Украина получила первый транш от ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Европейский Союз выплатил Украине первый транш из замороженных активов РФ. Это решение направлено на обеспечение финансовой способности Украины продолжать борьбу за свободу.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х в пятницу, 10 января.

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По словам фон дер Ляйен, Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов России в размере 3 млрд евро.

"Спустя почти три года после начала захватнической войны России, Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку друзей и партнеров. Сегодня мы передаем Украине 3 миллиарда євро — это первый транш от ЕС в рамках кредита G7", — говорится в сообщении.

Глава Еврокомиссии добавила, что это решение направлено на обеспечение финансовой способности Украины продолжать борьбу за свободу и одержание победы.

Замороженные активы РФ
Сообщение Урсулы фон дер Ляйен в "Х"

Также мы писали, что в декабре Украина получила от Соединенных Штатов Америки один миллиард долларов. Эта сумма была обеспечена доходами от замороженных российских активов.

Ранее издание Reuters отметило, что использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов усилило бы позицию Украины в войне на три года.

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