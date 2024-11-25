Війна в Україні — що може стати вирішальним моментом

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Використання заморожених російських активів на суму 300 млрд доларів посилило б позицію України у війні на три роки. Таке рішення також спонукало б Росію до укладання більш вигідної угоди.

Про це повідомляє агенція Reuters у понеділок, 25 листопада.

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Видання зазначає, що, якщо Європа пообіцяє знайти кошти, можливо, використовуючи 300 млрд доларів заморожених активів РФ, то новообраний президент США Дональд Трамп міг би домовитися із лідером Кремля про кращу угоду.

У статі йдеться про те, що цих коштів вистачить на підтримку України протягом трьох років. У свою чергу таке рішення могло б переконати Путіна, що Україна може витримати війну на виснаження.

"Трирічне зобов’язання також дасть західним виробникам зброї стимул вдосконалювати та виробляти більше зброї, таким чином досягаючи економії на масштабі", — пише Reuters.

Не лише Україна нервує через те, що Трамп може розірвати угоду про припинення вогню, яка вигідна російському диктатору. Таким чином, у Європи є потужний стимул переконати Трампа витримати гідну угоду та показати, що можливість знайти гроші для захисту України є, у тому випадки, якщо війна затягнеться.

"Один зі способів тиску на Росію — Трамп міг би сказати Путіну, що Захід готовий надати стільки додаткової фінансової та військової підтримки, щоб Україна могла утримувати лінію фронту", — йдеться у повідомленні.

Адже у Росії зрештою закінчаться війська та гроші, тому в інтересах РФ буде домовитися про гідну угоду зараз. Це також був би шанс продемонструвати обіцяний підхід Трампа до зовнішньої політики "мир через силу".

Нагадаємо, радник з нацбезпеки Трампа Майкл Волтц заявив, що команда тісно співпрацює з адміністрацією чинного президента США Джо Байдена. Зокрема, у питанні війни в Україні.

Раніше ми писали про те, що посол України в Бразилії Андрій Мельник назвав вирішальними наступні вісім тижнів до інавгурації Трампа.