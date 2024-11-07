Заморожені активи РФ — Зеленський сказав, як треба витратити гроші

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України обурився неможливістю України самостійно розпоряджатися всіма 300 млрд доларами заморожених активів РФ. На думку Володимира Зеленського, ці гроші треба спрямувати на зброю для України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, передають Новини.LIVE.

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Президент Україні Володимир Зеленський обурюється, що світова спільнота не дає можливості Україні скористатися грошима "вбивць-олігархів" і спрямувати їх на оборону держави.

"Всі кажуть: "Що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати, де ви візьмете зброю, як ви будете захищатися?" Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна ми візьмемо 300 мільярдів, підтримаємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю? Можна ми будемо самі вирішувати що з цими грошима робити?" — сказав Зеленський.

Нагадаємо, як заявив під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський, у прикордонні України у Курській області фіксується присутність 11 тисяч солдатів КНДР.

Також Новини.LIVE писали, що, як заявив Президент України Володимир Зеленський, він вірить намірам Дональда Трампа стосовно швидкого припинення війни. Але він пояснив, що так не вийде, бо це потягне за собою втрати.