Зеленський заявив, що у прикордонні України перебуває 11 тисяч солдатів КНДР

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У прикордонні України на Курщині фіксується присутність 11 тисяч солдатів КНДР. Частина цих підрозділів вже брала участь у бойових діях проти українських військових.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, передають Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти назвав кількість військових КНДР, що присутні на Курщині, у прикордонні України.

За даними Президента України, йдеться про 11 тисяч солдатів Північної Кореї й частина з них вже брала участь у бойових діях проти військових ЗСУ.

За словами Володимира Зеленського, серед військових КНДР вже є втрати, деталей президент не навів.

Також український лідер попередив, що РФ вдасться до "набагато більшого використання північнокорейського контингенту", якщо не буде вжито заходів у відповідь, а саме — застосування відповідної зброї й політичного тиску на агресора.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить намірам Дональда Трампа стосовно швидкого припинення війни. Але він пояснив, що так не вийде, бо це понесе за собою втрати.

Раніше Новини.LIVE писали, що адміністрація Джо Байдена хоче терміново відправити 6 млдр доларів решти військової допомоги Україні. Але пакет, найімовірніше, не встигне доїхати до інавгурації Трампа.