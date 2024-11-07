Зеленский заявил, что в приграничье Украины находится 11 тысяч солдат КНДР

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В приграничье Украины, на Курщине, фиксируется присутствие 11 тысяч солдат КНДР. Часть этих подразделений уже участвовала в боевых действиях против украинских военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, передают Новини.LIVE.

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества назвал количество военных КНДР, которые присутствуют на Курщине, в приграничье Украины.

По данным Президента Украины, речь идет об 11 тысячах солдат Северной Кореи и часть из них уже участвовала в боевых действиях против военных ВСУ.

По словам Владимира Зеленского, среди военных КНДР уже есть потери, деталей президент не привел.

Также украинский лидер предупредил, что РФ прибегнет к "намного большему использованию северокорейского контингента", если не будут приняты ответные меры, а именно — применение соответствующего оружия и политического давления на агрессора.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит намерениям Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения войны. Но он объяснил, что так не получится, потому что это понесет за собой потери.

Ранее Новини.LIVE писали, что администрация Джо Байдена хочет срочно отправить 6 млрд долларов остальной военной помощи Украине. Но пакет, скорее всего, не успеет доехать до инаугурации Трампа.