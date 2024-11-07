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Зеленский сказал, на что нужно потратить замороженные активы РФ

7 ноября 2024 21:49
Галина Шподарева - редактор
Замороженные активы РФ — Зеленский сказал, как нужно потратить деньги
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Галина Шподарева - редактор

В ходе пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества Президент Украины возмутился невозможностью Украины самостоятельно распоряжаться всеми 300 млрд долларов замороженных активов РФ. По мнению Владимира Зеленского, эти деньги нужно направить на оружие для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, передают Новини.LIVE.

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На что нужно потратить замороженные активы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский возмущается, что мировое сообщество не дает возможности Украине воспользоваться деньгами "убийц-олигархов" и направить их на оборону государства.

"Все говорят: "Что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать, где вы возьмете оружие, как вы будете защищаться?" Я вам отвечаю. А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам? Можно мы возьмем 300 миллиардов, поддержим наших людей и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы будем сами решать что с этими деньгами делать?", — сказал Зеленский. 

Напомним, как заявил во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества Владимир Зеленский, в приграничье Украины в Курской области фиксируется присутствие 11 тысяч солдат КНДР.

Также Новини.LIVE писали, что, как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, он верит намерениям Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения войны. Но он объяснил, что так не получится, потому что это повлечет потери.

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