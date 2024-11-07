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Шмигаль пояснив призначення 50 млрд дол. заморожених активів РФ

7 листопада 2024 19:38
Галина Шподарева - редактор
На що підуть 50 млрд доларів із заморожених активів Росії — Шмигаль пояснив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: @Denys_Smyhal/Telegram
Галина Шподарева - редактор

Україна отримає 50 млрд доларів із заморожених активів Росії як аванс, який не треба буде повертати. Загальна сума заморожених російських активів становить близько 300 мільярдів доларів. 

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 7 листопада, передають Новини.LIVE. 

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд України має "абсолютне розуміння", як закривати дефіцит бюджету у 2025 році. У цьому допомагатимуть програми МВФ, ЄС та 50 млрд доларів від заморожених активів Росії, які стануть своєрідною "подушкою безпеки" на наступні роки.

"Продовжуємо програму з МФВ, з ЄС, це план Ukraine Facility. Ми здобули одну з великих фінансових перемог, переконавши партнерів використовувати заморожені російські активи на користь України. 50 млрд доларів, які ми отримаємо від країн G7, від ЄС буде нашим резервом, подушкою безпеки на наступні роки. Так ми їх спланували, так ми домовилися з МВФ, з нашими партнерами", — сказав Шмигаль.

Цю суму, 50 млрд доларів, планують отримати у вигляді доходів. Кошти передана Україні як аванс у вигляді кредиту, який Україна не буде повертати. Тобто цей кредит не вплине на розмір держборгу.

Також Денис Шмигаль зазначив, що завдяки зовнішньому фінансуванню Україна не вдаватиметься до емісійного фінансування бюджету і матиме кошти на фінансування армії та всіх пріоритетних видатків бюджету.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Україна інвестує у військово-промисловий комплекс 750 мільярдів гривень. Основна частина цих коштів буде виділена на укладання контрактів з українськими компаніями.

Також Новини.LIVE писали, що Денис Шмигаль розповів про підготовку енергосистеми до проходження зими. За словами прем'єр-міністра, наразі ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти та побудовано захист. 

бюджет Денис Шмигаль економіка кредити активи Росія

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