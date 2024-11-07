Шмигаль озвучив суму інвестицій України у ВПК — що це означає для оборони

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що країна інвестує у військово-промисловий комплекс 750 мільярдів гривень. Основна частина цих коштів буде виділена на укладання контрактів з українськими компаніями.

Про це Денис Шмигаль сказав на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 7 листопада.

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Шмигаль підкреслив, що імпорт відбуватиметься лише у випадках, коли потрібне обладнання не виготовляється в Україні.

Головна ціль — налагодження повного циклу виробництва озброєнь. Прем'єр відзначив, що не вистачає, зокрема, виробничих потужностей для бойової хімії, пороху та інших компонентів, необхідних для оборони.

Нагадаємо, 1 листопада США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів.

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