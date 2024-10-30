На озброєння ЗСУ взяли новий універсальний кулемет SAR 762 MT — які характеристики

Кулемет SAR 762 MT. Фото: sarsilmaz.com

До арсеналу Збройних Сил включили універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7.62 х 51 мм НАТО. Він може працювати за екстремальних температурних умов.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України у середу, 30 жовтня.

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Що відомо про кулемет

У Міноборони зазначили, що цей кулемет здатний виконувати завдання як на бойових позиціях, так і з легкоброньованої техніки. Його можна встановини на спеціальні станки-триноги та вогневі споруди.

"Кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом держави-агресора "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь", — йдеться у повідомленні.

На озброєння ЗСУ взяли кулемет SAR 762 MT

В оборонному відомстві додали, що кулемет має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби.

"Зброя має високий ресурс корпусу та ствола. Розрахована на ефективне використання як за екстремально низьких температур, так і при тропічному кліматі", — підкреслили у Міноборони.

Раніше ми повідомляли, що в Україні триває розробка дронів-перехоплювачів для збиття російських "шахедів". Таким чином, вони вирішать проблему постійних атак БпЛА.

А Франція передала для Сил оборони України системи новітніх безпілотників виробництва компанії Delair. Ці дрони вже успішно пройшли всі випробування.