На вооружение ВСУ взяли новый универсальный пулемет SAR 762 MT — какие характеристики

Пулемет SAR 762 MT. Фото: sarsilmaz.com

Арсенал Вооруженных сил пополнил универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51 мм НАТО. Он может работать при экстремальных температурных условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины в среду, 30 октября.

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В Минобороны отметили, что этот пулемет способен выполнять задачи как на боевых позициях, так и на легкобронированной технике. Его можно установить на специальные станки-треноги и огневые сооружения.

"Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единственным пулеметом государства-агрессора "Печеніг". В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, позволяющий вести почти непрерывный огонь", — говорится в сообщении.

На вооружение ВСУ взяли пулемет SAR 762 MT. Фото: sarsilmaz.com

В оборонном ведомстве добавили, что пулемет имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы.

"Оружие обладает высоким ресурсом корпуса и ствола. Рассчитан на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате", — подчеркнули в Минобороны.

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