Шмыгаль озвучил сумму инвестиций Украины в ВПК — что это значит для обороны

Шмыгаль ответил, сколько денег Украина инвестирует в ВПК
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что страна инвестирует в военно-промышленный комплекс 750 миллиардов гривен. Основная часть этих средств будет выделена на заключение контрактов с украинскими компаниями.
Об этом Денис Шмыгаль сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 7 ноября.
Военно-промышленный комплекс Украины
Шмыгаль подчеркнул, что импорт будет производиться только в случаях, когда нужное оборудование не производится в Украине.
Главная цель — налаживание полного цикла производства вооружений. Премьер отметил, что не хватает, в частности, производственных мощностей для боевой химии, пороха и других компонентов, необходимых для обороны.
Напомним, 1 ноября США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.
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