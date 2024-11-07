Шмыгаль озвучил сумму инвестиций Украины в ВПК — что это значит для обороны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что страна инвестирует в военно-промышленный комплекс 750 миллиардов гривен. Основная часть этих средств будет выделена на заключение контрактов с украинскими компаниями.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 7 ноября.

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Шмыгаль подчеркнул, что импорт будет производиться только в случаях, когда нужное оборудование не производится в Украине.

Главная цель — налаживание полного цикла производства вооружений. Премьер отметил, что не хватает, в частности, производственных мощностей для боевой химии, пороха и других компонентов, необходимых для обороны.

Напомним, 1 ноября США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов.

Ранее в арсенал ВСУ добавили универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 x 51 мм НАТО, способный работать в экстремальных температурных условиях.