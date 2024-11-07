На что пойдут 50 млрд долларов из замороженных активов России — Шмигаль пояснил

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото: @Denys_Smyhal/Telegram

Украина получит 50 млрд долларов из замороженных активов России в качестве аванса, который не нужно будет возвращать. Общая сумма замороженных российских активов составляет около 300 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме в четверг, 7 ноября, передают Новини.LIVE.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство Украины имеет "абсолютное понимание", как закрывать дефицит бюджета в 2025 году. В этом будут помогать программы МВФ, ЕС и 50 млрд долларов от замороженных активов России, которые станут своеобразной "подушкой безопасности" на последующие годы.

"Продолжаем программу с МФВ, с ЕС, это план Ukraine Facility. Мы одержали одну из больших финансовых побед, убедив партнеров использовать замороженные российские активы в пользу Украины. 50 млрд долларов, которые мы получим от стран G7, от ЕС будет нашим резервом, подушкой безопасности на следующие годы. Так мы их спланировали, так мы договорились с МВФ, с нашими партнерами", — сказал Шмыгаль.

Эту сумму, 50 млрд долларов, планируют получить в виде доходов. Средства передана Украине как аванс в виде кредита, который Украина не будет возвращать. То есть этот кредит не повлияет на размер госдолга.

Также Денис Шмыгаль отметил, что благодаря внешнему финансированию Украина не будет прибегать к эмиссионному финансированию бюджета и будет иметь средства на финансирование армии и всех приоритетных расходов бюджета.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Украина инвестирует в военно-промышленный комплекс 750 миллиардов гривен. Основная часть этих средств будет выделена на заключение контрактов с украинскими компаниями.

Также Новини.LIVE писали, что Денис Шмигаль рассказал о подготовке энергосистемы к прохождению зимы. По словам премьер-министра, сейчас ситуация под контролем, проведены все необходимые ремонты и построена защита.