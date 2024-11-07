Шмигаль розповів про готовність енергосистеми України до зими

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про підготовку енергосистеми до проходження зими. За його словами, наразі ситуація під контролем, проведені всі необхідні ремонти та побудовано захист.

Про це Денис Шмигаль сказав на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 7 листопада.

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Шмигаль наголосив, що проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на українську енергосистему.

"Ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовились про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовились про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки. Продовжуємо розбудову розподіленої генерації. Для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії", — зазначив прем'єр.

За його словами, Україна має достатній запас різного обладнання, газу та вугілля. Шмигаль додав, що бізнес також може імпортувати електроенергію.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти використовують ударні безпілотники типу Shahed для точкових атак на енергетичну інфраструктуру України, що дозволяє їм заощаджувати запаси ракет.

Також 7 листопада у частині Житомирської області запровадили аварійні відключення світла. Це сталося після російської атаки.