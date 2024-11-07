Тисяча від Зеленського — Шмигаль пояснив, з яких коштів її виплатять

Тисяча Зеленського — Шмигаль пояснив, як допомагатимуть взимку
В Україні розгорнуть масштабний проєкт зимової підтримки українців, в рамках якої громадянам виплатять по 1000 гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, з яких коштів її виплачуватимуть та що ще запропонують громадянам країни, аби полегшити проходження зимового періоду під час війни.
Про це Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Чому Уряд вирішив виплачувати українцям 1000 грн
Шмигаль зазначив, що виплата 1000 грн — це лише частина з масштабного проєкту зимової підтримки громадян України.
"Ні в кого нема сумнівів, що ця зима буде важкою. Навіть якщо не буде терору енергетичного продовжуватись, то дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей, які живуть наближено до фронту і мають потребу в підтримці. Відповідно ця програма зимової підтримки — комплексний продукт, який включатиме понад 20 комплексних заходів. Зокрема, серед них і можливість звернутися через "Дію" до держави й отримати тисячу соціальної підтримки", — сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що українці зможуть використати цю тисячу по різному: дозволено донатити її на підтримку армії, сплатити нею комунальні послуги, розраховуватися за українські послуги. Кошти можуть отримати навіть діти. Тобто сім'я з двох дорослих та двох дітей сумарно отримає чотири тисячі гривень.
На додаток в Україні реалізують програми підтримки родин з дітьми, новонароджених та усиновлених. Також будуть здійсненні певні кроки для у рамках програми "Доступні ліки".
В Україні зафіксують суми субсидій
Крім того, Шмигаль анонсував, що в Україні зафіксують суму субсидій. Вони не залежатимуть від відключень світла. Тобто, навіть якщо громадяни споживатимуть менше енергії через відключення, субсидії все одно нараховуватимуть, як і раніше.
З яких коштів в Україні виплачуватимуть тисячу Зеленського
Шмигаль пояснив, що обіцяну соцвиплату по 1000 гривень профінансують не з українських податків.
"Це кошти наших партнерів. Тисяча гривень — це 22 євро. Це невеликі кошти. Партнери абсолютно сприйняли цей підхід і в принципі готові дофінансовувати ці кошти. Власне, це і є джерелом", — пояснив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Денис Шмигаль відповів, чи вистачить Україні запасів газу на проходження опалювального сезону 2024-2025.
Також раніше Денис Шмигаль називав три мети, чому уряд вирішив виплатити українцям по тисячі гривень.
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