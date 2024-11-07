Тисяча від Зеленського — Шмигаль пояснив, з яких коштів її виплатять

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні розгорнуть масштабний проєкт зимової підтримки українців, в рамках якої громадянам виплатять по 1000 гривень. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, з яких коштів її виплачуватимуть та що ще запропонують громадянам країни, аби полегшити проходження зимового періоду під час війни.

Про це Денис Шмигаль заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Шмигаль зазначив, що виплата 1000 грн — це лише частина з масштабного проєкту зимової підтримки громадян України.

"Ні в кого нема сумнівів, що ця зима буде важкою. Навіть якщо не буде терору енергетичного продовжуватись, то дуже багато внутрішньопереміщених осіб, багато людей, які живуть наближено до фронту і мають потребу в підтримці. Відповідно ця програма зимової підтримки — комплексний продукт, який включатиме понад 20 комплексних заходів. Зокрема, серед них і можливість звернутися через "Дію" до держави й отримати тисячу соціальної підтримки", — сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що українці зможуть використати цю тисячу по різному: дозволено донатити її на підтримку армії, сплатити нею комунальні послуги, розраховуватися за українські послуги. Кошти можуть отримати навіть діти. Тобто сім'я з двох дорослих та двох дітей сумарно отримає чотири тисячі гривень.

На додаток в Україні реалізують програми підтримки родин з дітьми, новонароджених та усиновлених. Також будуть здійсненні певні кроки для у рамках програми "Доступні ліки".

В Україні зафіксують суми субсидій

Крім того, Шмигаль анонсував, що в Україні зафіксують суму субсидій. Вони не залежатимуть від відключень світла. Тобто, навіть якщо громадяни споживатимуть менше енергії через відключення, субсидії все одно нараховуватимуть, як і раніше.

З яких коштів в Україні виплачуватимуть тисячу Зеленського

Шмигаль пояснив, що обіцяну соцвиплату по 1000 гривень профінансують не з українських податків.

"Це кошти наших партнерів. Тисяча гривень — це 22 євро. Це невеликі кошти. Партнери абсолютно сприйняли цей підхід і в принципі готові дофінансовувати ці кошти. Власне, це і є джерелом", — пояснив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Денис Шмигаль відповів, чи вистачить Україні запасів газу на проходження опалювального сезону 2024-2025.

Також раніше Денис Шмигаль називав три мети, чому уряд вирішив виплатити українцям по тисячі гривень.